ВІЙНА В Україні Українські хакери ГУР успішно атакували одного з найбільших інтернет-провайдерів на рф

2025-06-13 11:32

У так званий "день росії" хакери Головного управління розвідки України провели кібератаку на одного з найбільших інтернет-провайдерів у Сибіру - Оріон Телеком. Про це Укрінформу повідомило джерело у розвідці.

"Кіберфахівці ГУР за підтримки кіберактивістів провели успішну операцію та паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у російському Сибіру Оріон Телеком", - зазначив співрозмовник.

За його словами, мережею цього провайдера користуються російські силові структури, задіяні у війні проти України.

Унаслідок хакерської атаки без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану - там Оріон Телеком там був єдиним провайдером.

Із самого ранку соцмережі Красноярська, Іркутська, Братська та Абакана рясніють скаргами на відсутність інтернету та телебачення. У місцевих телеграм-групах поширюється повідомлення, нібито надіслане провайдеру українськими хакерами: "С праздником, неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Україні!". Лист підписано групою BO Team.

Ворожа компанія підтвердила наявність серйозних проблем через масштабну DDoS-атаку і пообіцяла відновити зв’язок до кінця дня.

За даними джерела, внаслідок атаки було виведено з ладу 370 серверів, понад 500 мережевих комутаторів, а також знищено резервні копії, що ускладнить і затримає повноцінне відновлення систем.