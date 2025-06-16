ВІЙНА В Україні В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих захисників та цивільних громадян

2025-06-16 08:23

Минулого вікенду відбулося продовження репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі, в Україну повернуто ще 1200 тіл. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Зазначається, що найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Раніше, 13 червня за результатами репатріаційних заходів повернули тіла ще 1200 загиблих громадян.

Нагадаємо, за підсумками другого раунду переговорів у Стамбулі делегації України і росії домовились про обмін полоненими "всіх на всіх" по двох категоріям і тілами загиблих - до 6000.

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В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих захисників та цивільних громадян 2025-06-16 08:23
На озброєння ЗСУ прийнято вітчизняний безпілотний бомбардувальний гексакоптер Волиняка 2025-06-14 16:45