Життя Нардеп Тищенко, бізнесмени Боярин, Панов, Яковлєва: на Закарпатті викрили аферу на гуманітарці і контрабанді з мільйонними оборотами

2025-06-20 10:17

Єврокар, Закарпаття

На Закарпатті нардеп Микола Тищенко, разом зі співвласниками заводу «Єврокар», створив масштабну аферу на базі гуманітарного хабу, організованого після початку повномасштабної війни. Як з’ясували журналісти «Стрічки новин Києва», хаб у селі Соломоново перетворився з центру допомоги на центр прибутків.

Микола Тищенко

До хабу прибували гуманітарні вантажі з Угорщини, Польщі та Словаччини: продукти, ліки, побутова хімія, вживаний одяг. Замість передачі переселенцям та армії, до 40% вантажів були продані. У схемі брали участь Олег Боярин, Володимир Панов, СЕО «Єврокару» Марина Яковлєва, а політичне прикриття забезпечував Тищенко, який тоді мав великий вплив у регіоні.

Олег Боярин

Боярин фальсифікував вантажні декларації: вказувалось удвічі менше, ніж перевозилось фактично. Частину гуманітарки зберігали на його складах, охорона яких була озброєною. Медикаменти переправлялись через підставні компанії до Словаччини, звідти повертались на український ринок як легальний імпорт. Одяг, маркований як «не для продажу», перепаковувався у підпільних майстернях і потрапляв у секонд-хенди Панова.

Володимир Панов

Юристка Яковлєва створила схему з понад 60 фіктивних ФОПів, оформлених на пенсіонерів і безхатченків. Через них продукція оформлялась як благодійна допомога, а насправді продавалась на ринках. Обіг кожного підприємця сягав 1,5 млн грн щомісяця. Прибутки від цієї схеми становили 150–200 млн грн щомісяця, з яких 70% зберігалося в готівці.

Марина Яковлєва

Громадськість дізналася про схему після того, як активіст Сергій Козак опублікував фото гуманітарних товарів в ужгородських супермаркетах. «Ми думали, їх притиснуть, – каже волонтерка Олена. – Але вони виявилися слизькими, як вугрі».

Після падіння політичного впливу Тищенка у 2023 році група переорієнтувалась на контрабанду пального, електроніки та тютюну. Ця діяльність генерувала 400–500 млн щомісяця, а гроші переводили у криптовалюту. У серпні того ж року відбулася пожежа, яка знищила документи на складі «Єврокару», а активісти, які зробили цю історію публічною, почали отримувати погрози.