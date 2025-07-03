ВІЙНА В Україні Ворожі ударні безпілотники уразили будівлю ТЦК у Полтаві - є загиблі і постраждалі цивільні

2025-07-03 13:35

Ворожі ударні безпілотники уразили будівлю ТЦК у Полтаві. Є загиблі і постраждалі. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

"Сьогодні, 3 липня ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

"На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється, та буде повідомлена додатково", – зазначили військові.

Полтавська ОВА інформує, що наразі відомо про двох загиблих і 11 постраждалих.

"Внаслідок виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", – розповіли в ОВА.

 

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