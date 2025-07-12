Франція вперше за 15 років відновила випуск крилатих ракет SCALP, які добре себе показали в Україні

Франція спільно з союзниками вперше за 15 років відновила виробництво крилатих ракет SCALP/ Storm Shadow. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
"Виробництво ракет SCALP для оснащення наших збройних сил відновиться у 2025 році, через 15 років після нашого останнього замовлення", - зазначив він.
За словами Лекорню, поставлені в Україну франко-британські ракети SCALP/Storm Shadow продемонстрували свою ефективність у сучасних бойових діях високої інтенсивності.
"Спільне підприємство Франції, Британії, Італії та Німеччини, на якому вироблятимуть ракети, є символом провідної оборонної промисловості Європи", - додав міністр
Як відомо, вперше Франція передала Україні далекобійні SCALP у 2023 році. В липні 2023 року було відомо, що Силам оборони передадуть 50 ракет. Вже в січні 2024, французький лідер Еммануель Макрон анонсував поставку ще 40 одиниць.