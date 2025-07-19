ВІЙНА В Україні В НАТО офіційно підтвердили підготовку до швидкої передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot

2025-07-19 13:34

Ведеться активна підготовка до швидкої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив верховний командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

"Підготовка йде повним ходом, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями над передачею Patriot. Вказівки, які я отримав, полягали в тому, щоб відправити їх якнайшвидше", – сказав він на конференції в німецькому місті Вісбаден.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 Patriot до України. При цьому він не уточнив, чи йдеться про цілі батареї, чи окремі пускові установки, чи ракети. А напередодні він оголосив, що перші системи Patriot уже почали відвантажувати європейським союзникам, які повністю покриють витрати американської сторони на це озброєння.

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