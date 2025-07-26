ВІЙНА В Україні Британська компанія BAE Systems знайшла дешевий таа максимально ефективний засіб боротьби з дронами

2025-07-26 14:36

Компанія BAE Systems на тлі війни в Україні, де БпЛА стали ключовим елементом бойових дій, розробляє нову зброю на базі безпілотника. Вона має стати для армій дешевшим засобом боротьби з дронами.

Дрон Malloy T-150 оснащений лазерною системою наведення APKWS, що дає змогу запускати 70-міліметрові ракети. Під час випробувань ця комбінація успішно вразила ворожий дрон.

Новий БпЛА позиціонується як доступна альтернатива дорогим системам ППО, таким як Patriot від Raytheon.

Представник BAE Systems Ентоні Грегорі зазначив, що вартість боєприпасів для нової платформи становить тисячі доларів, тоді як ракети Patriot - сотні тисяч.

Бойовий модуль може бути знятий з дрона менш ніж за годину, що дає змогу використовувати апарат для інших цілей: для перевезення вантажів або повітряної розвідки.

Дрон уже використовується морською піхотою США і британським Королівським флотом для доставки обладнання між кораблями, замінюючи частину операцій з гелікоптерами.

Компанія BAE придбала британську Malloy Aeronautics торік. Це дало змогу розширити розробки у сфері важких дронів. Випробування нової платформи пройшли в червні в штаті Юта з використанням комплектуючих від американського підрозділу BAE.

Компанія має намір налагодити виробництво електромоторів у Великій Британії. Поки що їх закуповують у Китаї, але BAE прагне повністю "перенести" ланцюжок поставок у дружні країни.