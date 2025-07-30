ВІЙНА В Україні Демобілізований актор і телеведучий Геннадій Попенко обійняв посаду у Міністерстві у справах ветеранів

2025-07-30 13:34

Актор і телеведучий Геннадій Попенко обійняв посаду речника Міністерства у справах ветеранів України. Про це офіційно повідомили на сайті міністерства.

У новій ролі Попенко відповідатиме за комунікацію між державою, ветеранами та суспільством: від пояснення сервісів до участі у публічних заходах і формування зрозумілих меседжів.

"Це не героїчна робота. Але вона необхідна", - прокоментував призначення сам Попенко.

У відомстві пояснили: роль речника передбачає чимало завдань -від реакції на інформаційні запити до участі в організації заходів і створення зрозумілої, людяної комунікації без зайвої складності.

Попенко має бойовий досвід. У 2022 році після деокупації Київщини він добровільно приєднався до лав ЗСУ. Служив у кількох підрозділах, брав участь у розмінуванні, протидії атакам дронів, а також у захисті стратегічних об’єктів. Згодом очолив мобільну групу "Культурного десанту" -ініціативи, яка об’єднала творчих військових задля моральної підтримки побратимів.

У 2024 році під час тренування він зазнав серйозної травми коліна, переніс операцію, а в травні 2025-го був офіційно демобілізований.