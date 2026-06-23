ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 23 червня: рівень споживання, наслідки ворожих обстрілів та негоди

2026-06-23 14:34

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зростає

Через негоду повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у чотирьох областях

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 10:00 до 17:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні, 23 червня, воно на 3,5% вище, ніж попереднього дня – у понеділок. Причина змін – встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює активне використання кондиціонерів споживачами.

Вчора, 22 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 19 червня. Причини – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також суттєве підвищення температури повітря у більшості регіонів.

Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через складні погодні умови (дощ, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у чотирьох областях – Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.