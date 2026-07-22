Генерал-майор Михайло Драпатий став новим Головнокомандувачем ЗСУ - що про нього відомо
2026-07-22 08:26
Михайло Драпатий — це той самий генерал-майор, який у травні 2014 увійшов у Маріуполь на БМП.
Тоді українська БМП проривалася через місто під час перших боїв за Маріуполь.
Це відео згодом стало одним з символів спротиву України на початку війни.
Що відомо про нового Головнокомандувача ЗСУ:
- 43 роки, генерал-майор, професійний військовий і танкіст.
- Керував звільненням населених пунктів Херсонщини та наступом на півдні.
- У 2024 році очолив оборону Харківщини та, за словами Зеленського, фактично зірвав російський наступ.
- У війську його називають «пожежником фронту» — саме Драпатого регулярно відправляють на найскладніші ділянки для стабілізації ситуації.
Служіння Україні завжди було для мене честю, — написав Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.
«Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей», — додав він.