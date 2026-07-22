ВІЙНА В Україні Генерал-майор Михайло Драпатий став новим Головнокомандувачем ЗСУ - що про нього відомо

2026-07-22 08:26

Михайло Драпатий — це той самий генерал-майор, який у травні 2014 увійшов у Маріуполь на БМП.

Тоді українська БМП проривалася через місто під час перших боїв за Маріуполь.

Це відео згодом стало одним з символів спротиву України на початку війни.

Що відомо про нового Головнокомандувача ЗСУ:

  • 43 роки, генерал-майор, професійний військовий і танкіст.
  • Керував звільненням населених пунктів Херсонщини та наступом на півдні.
  • У 2024 році очолив оборону Харківщини та, за словами Зеленського, фактично зірвав російський наступ.
  • У війську його називають «пожежником фронту» — саме Драпатого регулярно відправляють на найскладніші ділянки для стабілізації ситуації.

Служіння Україні завжди було для мене честю, — написав Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

«Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей», — додав він.

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