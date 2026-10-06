ВІЙНА В Україні Відсьогодні в Україну повертаються графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності

2026-10-06 16:02

Внаслідок російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють поточні безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Через зумовлені російськими обстрілами пошкодження та з метою уникнення перевантаження обладнання – у частині регіонів з 15:00 до кінця доби сьогодні вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 1 черги) для всіх категорій споживачів.

Будь ласка, споживайте електроенергію максимально ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Ознайомитись із графіком відключень за вашою адресою можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 6 жовтня, воно було на 2,9% вище ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – хмарна погода у значній частині регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 5 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 2 жовтня.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).