Політика Сьогодні українська переговорна група проведе зустріч у США зі спецпосланцями Дональда Трампа

2026-10-09 09:36

Українська переговорна група у Вашингтоні зустрінеться для проведення важливих переговорів.

Основні деталі візиту:

• Хто бере участь

До складу української делегації увійшли керівник Офісу Президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

• З ким зустріч

Переговори пройдуть із американськими спецпосланцями президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

• Мета переговорів

Головна мета зустрічі — обговорення українських пропозицій щодо деескалації війни, посилення захисту України та посилення тиску США на росію.

Цей візит є продовженням серії зустрічей (зокрема, попередні раунди переговорів команд проходили у вересні в Києві та Нью-Йорку). За словами Володимира Зеленського, Україна розраховує на конкретні результати цієї поїздки для зміцнення оборони країни.