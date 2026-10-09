Сьогодні українська переговорна група проведе зустріч у США зі спецпосланцями Дональда Трампа

Українська переговорна група у Вашингтоні зустрінеться для проведення важливих переговорів.
Основні деталі візиту:
• Хто бере участь
До складу української делегації увійшли керівник Офісу Президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
• З ким зустріч
Переговори пройдуть із американськими спецпосланцями президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
• Мета переговорів
Головна мета зустрічі — обговорення українських пропозицій щодо деескалації війни, посилення захисту України та посилення тиску США на росію.
Цей візит є продовженням серії зустрічей (зокрема, попередні раунди переговорів команд проходили у вересні в Києві та Нью-Йорку). За словами Володимира Зеленського, Україна розраховує на конкретні результати цієї поїздки для зміцнення оборони країни.