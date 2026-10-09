ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 9 жовтня: задіяно більш суворі графіки погодинних відключень світла

2026-10-09 16:17

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

У кількох областях України триває застосування зумовлених російськими обстрілами заходів обмеження

Користування потужними електроприладами доцільно перенести на період з 11:00 до 15:00

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 17:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та м. Київ. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого російськими обстрілами, в частині областей сьогодні упродовж всієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2.5 черг) для всіх категорій споживачів.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо! Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

У частині районів Києва та області наразі застосовуються аварійні відключення. Попередньо оголошені графіки погодинних відключень тут наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків знеструмлень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні воно на 11,4% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причини змін – зменшення обсягу вимушених відключень у частині регіонів. А також – хмарна погода і дощ у західних областях України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 8 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 7 жовтня. Причина змін – більший обсяг вимушено застосованих заходів обмеження.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.