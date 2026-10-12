Сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть упродовж усієї доби

Сьогодні, 12 ЖОВТНЯ, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Увага! Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінюватись.
Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні
Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!