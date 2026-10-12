ВІЙНА В Україні Сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть упродовж усієї доби

2026-10-12 10:27

Сьогодні, 12 ЖОВТНЯ, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Увага! Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!