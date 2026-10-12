ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми 12 жовтня: задіяно графіки погодинних відключень світла та екстрені вимкнення

2026-10-12 13:34

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло

У частині областей триває застосування обмежень, зумовлених попередніми російськими обстрілами

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок бойових дій нові знеструмлення у Харківській, Донецькій і Запорізькій областях.

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей сьогодні з 06:00 до кінця доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 1,5 черги) для всіх категорій споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні воно на 1,7% вище, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 9 жовтня. Причини змін – менший обсяг застосованих заходів обмеження.

А також – хмарна погода і дощ у частині областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 11 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 4 жовтня.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо!

Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) – повністю або частково знеструмлені 63 населені пункти у Житомирській, Хмельницькій і Тернопільській областях.

Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі.