ВІЙНА В Україні Київська область: графік погодинних відключень електроенергії на 13 жовтня

2026-10-13 08:23

На Київщині протягом усієї доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", задіяно погодинні графікі відключень.

Вони можуть змінюватися у залежності від ситуації!

Світла сьогодні на Київщині не буде від чотирьох до восьми годин.

• З 06:00 – 23:59 – діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

• З 06:00 – 23:59 – задіяно графіки погодинних відключень для всіх категорій населення (обсягом від 0,5 до 2 черг).

Причина обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни.

Увага! Внаслідок обстрілів та непередбачених обставин ситуація в енергосистемі протягом доби може змінюватись.

Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо.

Не перевантажуйте мережу одночасним вмиканням кількох потужних електроприладів.

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