ВІЙНА В Україні Погодинні відключення електроенергії - в Міненерго відповіли на головні запитання громадян

2026-10-16 16:14

Чому відключення не співпадають з графіком, чому тут темно, а у сусідньому будинку світло є, чому вимикають одразу, а ввімкнення може затягнутися на години? Ці та інші питання наразі турбують багатьох.

Чому зараз відключають світло? На вулиці ж тепло!

П’ятий рік поспіль росія цілеспрямовано атакує українську енергосистему. Ракети та дрони б’ють по електростанціях, які виробляють електроенергію, магістральних мережах Укренерго, які передають її між регіонами, та мережах обленерго, які доставляють електроенергію до наших будинків.

З вересня ворог посилив атаки на енергетичну інфраструктуру. Він одночасно атакує різні енергооб’єкти, намагаючись припинити роботу електростанцій та порушити передачу вже виробленої електроенергії споживачам і через високовольтні мережі Укренерго, і через мережі обленерго.

Тому навіть за теплої погоди в окремих регіонах можуть бути відключення - немає можливості передати туди електроенергію .

Чому за графіком світло має бути, а його немає?

Спочатку перевірте, чи діють у вашому регіоні аварійні відключення. Інформацію публікують Міненерго,Укренерго та ваше обленерго на офіційних інформаційних майданчиках.

Під час аварійних відключень погодинні графіки не діють.

Якщо аварійних відключень немає, а за графіком світло вже мало бути , врахуйте час на перемикання між групами споживачів. Обленерго потрібно від 10 до 30 хвилин, щоб відновити електропостачання.

Якщо світло все ще відсутнє, причиною може бути локальна аварія. Зверніться до свого обленерго, щоб з’ясувати ситуацію.

Чому бувають аварійні відключення і хто вирішує, коли їх застосовувати?

Аварійні відключення - це терміновий керований захід, який захищає енергосистему від додаткових технологічних аварій та підтримує роботу енергосистеми.

Головна умова стабільної роботи енергосистеми – постійний баланс між виробництвом та споживанням електроенергії.

Коли російські атаки пошкоджують електростанції, енергосистема може втрачати частину можливості виробляти електроенергію. Коли ворог виводить із ладу високовольтні підстанції або лінії електропередачі, енергетики втрачають частину можливостей передавати електроенергію між регіонами. Пошкодження розподільчих мереж обленерго можуть порушувати електропостачання окремих населених пунктів і районів.

Такі пошкодження можуть спричинити небезпечні режими роботи енергосистеми, зокрема перевантаження обладнання та подальші технологічні аварії.

Щоб зменшити навантаження на обладнання й запобігти розвитку аварії, диспетчери Укренерго дають команду на аварійні відключення.

Обленерго мають виконати команду терміново. Тому такі відключення відбуваються без попередження, незалежно від погодинних графіків. Після стабілізації роботи енергосистеми аварійні обмеження одразу скасовуються.

Коли повернуть світло після аварійного відключення?

Час відновлення залежить від ситуації в енергосистемі. Щойно диспетчери зможуть забезпечити її стабільну роботу, вони скасують аварійні обмеження.

Якщо російська атака пошкодила обладнання, енергетикам знадобиться час на ремонт. Загроза повторних ударів може затримувати початок робіт.

У разі локальних пошкоджень розподільчих мереж обленерго може повідомити орієнтовний час відновлення електропостачання.

Чому в сусідньому будинку є світло, а в моєму немає?

Сусідні будинки можуть належати до різних груп відключень. Тому обленерго відключає їх у різний час відповідно до погодинних графіків.

Перевірте групу відключень для своєї адреси на офіційних ресурсах обленерго. Нагадуємо, під час аварійних відключень погодинні графіки тимчасово втрачають чинність.

Чому не можна одразу користуватись електроприладами, коли світло повернулося?

Після відновлення енергопостачання вмикайте потужні електроприлади поступово. Бойлери, електрочайники, обігрівачі та пральні машини беруть багато електроенергії з мережі.

Коли багато споживачів одночасно їх вмикають, навантаження на мережу різко зростає. Це створює ризик перевантаження обладнання та нових аварій.

Поступове ввімкнення приладів допомагає енергетикам підтримувати стабільну роботу електромереж після відновлення електропостачання.