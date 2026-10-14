ВІЙНА В Україні Київська область: графіки погодинних стабілізаційних відключень електроенергії на 14 жовтня

2026-10-14 08:24

На Київщині протягом усієї доби задіяно погодинні графікі відключень.

Вони можуть змінюватися у залежності від ситуації!

Світла сьогодні на Київщині не буде від чотирьох до восьми годин.

• З 06:00 – 23:59 – діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

• З 06:00 – 23:59 – задіяно графіки погодинних відключень для всіх категорій населення (обсягом від 0,5 до 2 черг).

Увага! Внаслідок обстрілів та непередбачених обставин ситуація в енергосистемі протягом доби може змінюватись.

Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо.

Не перевантажуйте мережу одночасним вмиканням кількох потужних електроприладів.

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Київська область: графіки погодинних стабілізаційних відключень електроенергії на 14 жовтня 2026-10-14 08:24
83% українців прагнуть мирних переговорів та якнайшвидшого завершення війни - опитування 2026-10-13 16:15