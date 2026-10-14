ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 14 жовтня: задіяно одночасно стабілізаційні та екстрені відключення світла

2026-10-14 14:38

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам

Ворог здійснив масовану ракетну атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетну атаку на енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього, а також через обстріли енергетичної інфраструктури упродовж попередньої доби є знеструмлені споживачі у м. Київ, Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 14 жовтня, воно на тому ж рівні, що й попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 13 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 12 жовтня. Причина змін – зниження температури у більшості регіонів України, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо! Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.