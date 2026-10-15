ВІЙНА В Україні Ворог продовжує здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України - задіяно графіки погодинних відключень світла

2026-10-15 16:18

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання

У частині регіонів вимушено застосовуються заходи обмеження енергоспоживання

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього є нові знеструмлення у Київській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Для уникнення перевантажень пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання – у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 1,5 черги) для всіх категорій споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні воно на 1,6% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина змін – хмарна погода майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 14 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,8% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 13 жовтня.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо! Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.