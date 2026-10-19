Київська область: оновлені графіки погодинних відключень світла на 19 жовтня

На Київщині протягом усієї доби задіяно погодинні графікі відключень.
Вони можуть змінюватися у залежності від ситуації!
Світла сьогодні на Київщині не буде від чотирьох до восьми годин.
• З 06:00 – 23:59 – діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
• З 06:00 – 23:59 – задіяно графіки погодинних відключень для всіх категорій населення (обсягом від 0,5 до 2 черг).
Внаслідок обстрілів та непередбачених обставин ситуація в енергосистемі протягом доби може змінюватись.
Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні
Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не перевантажуйте мережу одночасним вмиканням кількох потужних електроприладів.