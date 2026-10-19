ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 19 жовтня: діють суворі графіки вимкнення електроенергії та екстрені знеструмлення

2026-10-19 14:36

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло

Негода знеструмила близько 140 населених пунктів у трьох областях

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати дронові атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України, а вночі та вранці – здійснив ракетний удар по низці енергооб’єктів.

Внаслідок цього є нові знеструмлення у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання – у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо! Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні воно на 4,5% вище, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 жовтня. Причина змін – хмарна погода з дощем у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 18 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 11 жовтня. Це зумовлено зниженням температури повітря, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години.

Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (дощ, сильні пориви вітру) повністю або частково були знеструмлені близько 140 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Київській областях. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній електропередачі.