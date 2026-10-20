ВІЙНА В Україні Оновлено втрати країни-агресора з початку повномасштабного вторгнення в Україну

2026-10-20 14:37

За минулу добу окупаційна армія рашистів втратила на фронті в Україні 1560 військовослужбовців вбитими і пораненими. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні вранці у вівторок, 20 жовтня.

Вказано, що загальні втрати країни-агресора росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають 1 568 720 осіб.

Інші втрати Росії з початку війни:

  • танків – 12 425 (+9 за добу) од.
  • бойових бронемашин – 25 570 (+5) од.
  • артилерійських систем – 51 3159 (+42) од.
  • РСЗВ / MLRS – 2 227 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 714 (+0) од.
  • літаків – 449 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 986 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 571 572 (+1578) од.
  • крилаті ракети – 5 138 (+4) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 164 871 (+293) од.
  • спеціальна техніка – 4 842 (+4) од.

Нагадаємо, у вересні ворожа армія зазнала найбільших втрат в живій силі у 2026 році – понад 46 тисяч осіб.

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