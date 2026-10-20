ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми 20 жовтня: до кінця доби застосовано графіки погодинних відключень, є екстрені знеструмлення в 13-ти областях

2026-10-20 16:14

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зменшилось

У частині областей вимушено застосовуються заходи обмеження енергоспоживання

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих обстрілів є нові знеструмлення у Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, в усіх регіонах України сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та у частині областей – графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів у частині областей.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилося. Сьогодні, 20 жовтня, воно є на 2,6% меншим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – встановлення сонячної погоди на частині території України. Це зумовлює вищу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 19 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 жовтня. Причина змін – хмарна погода у більшості областей України.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо! Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) – повністю або частково знеструмлені 9 населених пунктів в Одеській та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі.