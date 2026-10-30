ВІЙНА В Україні Фінляндія передає ще два мільйони євро на гуманітарну допомогу Україні

2026-10-30 09:31

Фінляндія оголосила про виділення 2 млн євро на гуманітарну допомогу Україні для подолання продовольчої нестабільності та забезпечення зимової допомоги. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ країни.

Зокрема, 1 млн євро буде спрямовано через Світову продовольчу програму, яка співпрацює з місцевими партнерами з метою доставки продовольчих наборів та інших товарів у прифронтові райони.

Решту буде спрямовано через Агентство ООН у справах біженців для надання допомоги, зокрема, внутрішньо переміщеним особам та евакуйованим.

Обидві організації також надають допомогу у підготовці до майбутньої зими.

 

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