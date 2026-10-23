Сьогодні в Україні запроваджені аварійні відключення електроенергії — графіки погодинних вимкнень не діють

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону
Якщо у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!