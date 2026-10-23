ВІЙНА В Україні Сьогодні в Україні запроваджені аварійні відключення електроенергії — графіки погодинних вимкнень не діють

2026-10-23 16:15

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону

Якщо у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!