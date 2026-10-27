ВІЙНА В Україні Київська область: графік погодинних відключень електроенергії на 27 жовтня

2026-10-27 08:24

Сьогодні у частині областей України, включно і Київщина вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження енергоспоживання:

• 06:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості.

• 06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черг).

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо.