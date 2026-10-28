ВІЙНА В Україні Ситуація в енергетиці 28 жовтня: споживання зросло, задіяно графіки погодинних відключень та обмеження потужності

2026-10-28 12:34

Вчора та сьогодні вночі ворог здійснював атаки на енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього, а також через обстріли енергетичної інфраструктури упродовж попередніх днів є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Сумській, Донецькій і Харківській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2,5 черг) для всіх категорій споживачів.

Споживання електроенергії збільшилося. Сьогодні воно на 2,43% вище ніж попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 27 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 26 жовтня. Причина змін – зниження температури повітря, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години.

Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.