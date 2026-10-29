ВІЙНА В Україні Протягом жовтня втрати рашистів оновили рекорд за весь час вторгнення в Україну

2026-10-29 14:37

Станом на 29 жовтня загальні бойові втрати військ рф у живій силі за поточний місяць становлять 49 040 осіб. Це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, повідомив Генштаб ЗСУ у четвер.

Вказано, що попередній найвищий показник зафіксували ще у грудні 2024 року – 48 670 осіб.

Середньодобові втрати ворога у жовтні на цей час становлять близько 1 750 осіб.

"Втрати армії рф стабільно зростають: у лютому 2026 року – 26 090 осіб, у вересні – 46 230, у жовтні (станом на 29 жовтня) – 49 040", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі підкреслили, що це важливо, бо темпи втрат ворога перевищують його здатність поповнювати свої підрозділи і кожен місяць війни коштує армії РФ дедалі дорожче.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 584 910 осіб, зокрема 1 560 осіб – за минулу добу.

Як відомо, з початку великої війни безповоротні втрати армії Росії приблизно у 14 разів вищі, ніж у Сил оборони України.

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