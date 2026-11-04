ВІЙНА В Україні Київ: погодинні графіки не діють - скасувати екстрені відключення не вдається

2026-11-04 14:36

Київ: за командою Укренерго екстрені відключення тривають.

Поки що скасувати екстрені відключення в столиці не вдається.

Графіки наразі не діють.

Енергетики працюють без перерв та вихідних, коли не лунає тривога, щоб стабілізувати ситуацію.

Тим не менш, прогнози поки невтішеі.

Аварійні відключення та суворі графіки електроенергії можуть стати постійними, — заявив нардеп Кучеренко.

За його словами, 95% населених пунктів не мають резервного живлення, а всі ключові підстанції навколо Києва зазнали серйозних пошкоджень.

Парламентар також наголосив, що навіть ППО та інженерний захист не гарантують безпеки енергооб’єктів, від яких залежить, зокрема, водопостачання.

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