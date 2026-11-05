ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки погодинних відключень світла на 5 листопада

2026-11-05 09:28

Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу три черги погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

▪️1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30

▪️1.2: 00:00 - 00:30, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

▪️2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

▪️2.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

▪️3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30

▪️3.2: 00:00 - 02:00, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

▪️4.1: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

▪️4.2: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

▪️5.1: 00:00 - 00:30, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

▪️5.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

▪️6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

▪️6.2: 00:00 - 02:00, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30