Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 6 листопада

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.
Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Черга 1.1: 12:00 - 17:00. 21:00 - 24:00;
Черга 1.2: 00:00 - 02:00. 06:00 - 11:00. 15:00 - 20:00;
Черга 2.1: 00:00 - 00:30. 07:30 - 12:30. 16:30 - 21:30;
Черга 2.2: 00:00 - 05:00. 09:00 - 14:00. 18:00 - 22:30;
Черга 3.1: 12:00 - 17:00. 21:00 - 24:00;
Черга 3.2: 04:30 - 09:30. 13:30 - 18:30;
Черга 4.1: 01:30 до 06:30. 10:30 - 15:30. 19:30 - 24:00;
Черга 4.2: 01:30 - 06:30. 10:30 - 15:30. 19:30 - 24:00;
Черга 5.1: 00:00 - 02:00. 06:00 - 11:00. 15:00 - 20:00;
Черга 5.2: 00:00 - 05:00. 09:00 - 14:00. 18:00 - 22:30;
Черга 6.1: 00:00 - 00:30. 07:30 - 12:30. 16:30 - 21:30;
Черга 6.2: 04:30 - 09:30. 13:30 - 18:30.