ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 6 листопада 2026-11-06 10:29 Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень. Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час. Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися! Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему. Черга 1.1: 12:00 - 17:00. 21:00 - 24:00; Черга 1.2: 00:00 - 02:00. 06:00 - 11:00. 15:00 - 20:00; Черга 2.1: 00:00 - 00:30. 07:30 - 12:30. 16:30 - 21:30; Черга 2.2: 00:00 - 05:00. 09:00 - 14:00. 18:00 - 22:30; Черга 3.1: 12:00 - 17:00. 21:00 - 24:00; Черга 3.2: 04:30 - 09:30. 13:30 - 18:30; Черга 4.1: 01:30 до 06:30. 10:30 - 15:30. 19:30 - 24:00; Черга 4.2: 01:30 - 06:30. 10:30 - 15:30. 19:30 - 24:00; Черга 5.1: 00:00 - 02:00. 06:00 - 11:00. 15:00 - 20:00; Черга 5.2: 00:00 - 05:00. 09:00 - 14:00. 18:00 - 22:30; Черга 6.1: 00:00 - 00:30. 07:30 - 12:30. 16:30 - 21:30; Черга 6.2: 04:30 - 09:30. 13:30 - 18:30.

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