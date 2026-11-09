ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 9 листопада

2026-11-09 10:28

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

1.1: 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30

1.2: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30

2.1: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

2.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

3.1: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00

3.2: 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30

4.1: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30

4.2: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30

5.1: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30

5.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 23:30 – 24:00

6.1: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 23:30 – 24:00.