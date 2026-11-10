ВІЙНА В Україні Протягом тижня енергетикам вдалося повернути світло для мільйона

2026-11-10 11:29

Минулого тижня енергетики повернули світло для мільйона родин після обстрілів.

Зараз ворог масовано атакує енергосистему.

Протягом семи останніх днів ремонтним бригадам енергетиків попри найвищий рівень ризику вдалося повернути світло родинам у 800 населених пунктах.

Постачання електроенергії відновлено:

Дніпропетровщина — 467 тис.

Київщина — 342,7 тис.

Донеччина — 132,7 тис.

Одещина — 106,5 тис.

Нагадаємо, дише за минулий тиждень росія 128 разів атакувала енергетичні об’єкти України.

Під ударами були електростанції, електромережі та нафтогазова інфраструктура.

Найскладніша ситуація зі світлом зараз на Дніпропетровщині та Київщині. Через пошкодження енергетичної інфраструктури відновлення електропостачання потребує часу та складних ремонтів.

Попри постійні атаки, роботи тривають цілодобово.

Енергетики ремонтують пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки та покращити ситуацію з електропостачанням.