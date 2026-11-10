ВІЙНА В Україні Атаковано енергетику у восьми областях України - через складну ситуацію застосовано аварійні відключення

2026-11-10 16:11

У Києві, Київській, Харківській, Полтавській та Сумській областях сьогодні застосовано аварійні відключення через складну ситуацію в енергосистемі. Про це повідомили Укренерго та Міненерго.

Вказано, що протягом ночі і зранку рашисти завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

"Через ворожі атаки на енергооб'єкти на ранок є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго запевнили, що аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Енергетики нагадали, що сьогодні через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби діють обмеження: для промисловості – графіки обмеження потужності, ⁠для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 2 до 4 черг).