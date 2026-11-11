ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 11 листопада

2026-11-11 09:29

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

1.1: 05:30 - 10:30, 14:30 - 19:30;

1.2: 00:00 - 04:30, 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30;

2.1: 04:00 - 09:00, 13:00 - 18:00, 23:30 - 24:00;

2.2: 04:00 - 09:00, 13:00 - 18:00, 23:30 - 24:00;

3.1: 01:00 - 06:00, 10:00 - 15:00, 19:00 - 24:00;

3.2: 00:00 - 04:30, 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30;

4.1: 00:00 - 01:30, 05:30 - 10:30, 14:30 - 19:30, 23:30 - 24:00;

4.2: 00:00 - 01:30, 05:30 - 10:30, 14:30 - 19:30, 23:30 - 24:00;

5.1: 05:30 - 10:30, 14:30 - 19:30;

5.2: 10:00 - 15:00, 19:00 - 24:00;

6.1: 10:00 - 15:00, 19:00 - 24:00;

6.2: 01:00 - 06:00, 10:00 - 15:00, 19:00 - 24:00.