ВІЙНА В Україні Найскладніша ситуація з електропостачанням сьогодні на Київщині, Дніпровщині та Одещині - екстрені відключення, графіки не діють

2026-11-11 16:12

Сьогодні ворог продовжує атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Через наслідки ворожих атак є часткові знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.

Найскладніша ситуація зберігається у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

•⁠ ⁠для промисловості — графіки обмеження потужності;

•⁠ ⁠для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 4 черг).

У Харківській та Дніпропетровській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.

Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.