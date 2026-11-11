Найскладніша ситуація з електропостачанням сьогодні на Київщині, Дніпровщині та Одещині - екстрені відключення, графіки не діють

Сьогодні ворог продовжує атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Через наслідки ворожих атак є часткові знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.
Найскладніша ситуація зберігається у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:
• для промисловості — графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 4 черг).
У Харківській та Дніпропетровській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.
Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.