ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 12 листопада

2026-11-12 09:27

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

 1.1: 13:00 – 18:00

1.2: 04:00 – 09:00, 17:30 – 22:30

2.1: 00:00 – 04:30, 19:00 – 24:00

2.2: 08:30 – 13:30

3.1: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

3.2: 05:30 – 10:30, 17:30 – 22:30

4.1: 00:00 – 04:30, 14:30 – 19:30

4.2: 00:00 – 04:30, 17:30 – 22:30

5.1: 08:30 – 13:30

5.2: 08:30 – 13:30

6.1: 10:00 – 15:00

6.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Сьогодні ворожих ударів зазнала енергетика одразу дев’яти областей України

2026-11-12 16:13

Дніпро та Дніпропетровська область: новий графік відключень світла на 12 листопада

2026-11-12 10:31

Київська область: графік погодинних відключень електроенергії на 12 листопада

2026-11-12 08:21

Найскладніша ситуація з електропостачанням сьогодні на Київщині, Дніпровщині та Одещині - екстрені відключення, графіки не діють

2026-11-11 16:12

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Сьогодні ворожих ударів зазнала енергетика одразу дев’яти областей України

2026-11-12 16:13

Долар знову подорожчав в обмінниках, євро дешевшає - курс валют на сьогодні

2026-11-12 14:36

Дніпро та Дніпропетровська область: новий графік відключень світла на 12 листопада

2026-11-12 10:31

Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 12 листопада

2026-11-12 09:27
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Сьогодні ворожих ударів зазнала енергетика одразу дев’яти областей України 2026-11-12 16:13
Долар знову подорожчав в обмінниках, євро дешевшає - курс валют на сьогодні 2026-11-12 14:36
Дніпро та Дніпропетровська область: новий графік відключень світла на 12 листопада 2026-11-12 10:31
Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 12 листопада 2026-11-12 09:27