ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: новий графік відключень світла на 12 листопада

2026-11-12 10:31

В регіоні цього дня без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.

Наразі багато де ще тривають екстрені відключення. Минула атака спричинила масштабні відключення в області.

Без стабільного світла залишилася велика частина міста й приміських поселень. Також було знеструмлено критичну інфраструктуру.

Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

Коли графіки почнуть діяти, будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

 

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