Дніпро та Дніпропетровська область: новий графік відключень світла на 12 листопада

В регіоні цього дня без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.
Наразі багато де ще тривають екстрені відключення. Минула атака спричинила масштабні відключення в області.
Без стабільного світла залишилася велика частина міста й приміських поселень. Також було знеструмлено критичну інфраструктуру.
Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.
Коли графіки почнуть діяти, будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!