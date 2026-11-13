ВІЙНА В Україні Київська область: графік погодинних відключень електроенергії на 13 листопада

2026-11-13 08:22

Сьогодні у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.

• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг) .

Також, в залежності від ситуації, можливі екстрені відключення. У такому разі планові графікі не діють. Ймовірний час відновлення енергопостачання можна дізнатись у операторів вашого району.

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, не перевантажуйте мережу одночасним вмиканням кількох потужних електроприладів.

 

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