Київська область: графік погодинних відключень електроенергії на 13 листопада

Сьогодні у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.
• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг) .
Також, в залежності від ситуації, можливі екстрені відключення. У такому разі планові графікі не діють. Ймовірний час відновлення енергопостачання можна дізнатись у операторів вашого району.
Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, не перевантажуйте мережу одночасним вмиканням кількох потужних електроприладів.