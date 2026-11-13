ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 13 листопада

2026-11-13 09:31

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

▪️ 1.1: 13:00–18:00;

▪️ 1.2: 11:30–16:30;

▪️ 2.1: 04:00–09:00, 17:30–22:30;

▪️ 2.2: 05:30–10:30, 19:00–24:00;

▪️ 3.1: 00:00–03:00, 11:30–16:30;

▪️ 3.2: 08:30–13:30;

▪️ 4.1: 00:00–04:30, 14:30–19:30;

▪️ 4.2: 02:30–07:30, 16:00–21:00;

▪️ 5.1: 07:00–12:00, 20:30–24:00;

▪️ 5.2: 10:00–15:00;

▪️ 6.1: 02:30–07:30, 16:00–21:00;

▪️ 6.2: 00:00–03:00, 07:00–12:00, 20:30–24:00.