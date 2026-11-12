ВІЙНА В Україні Сьогодні ворожих ударів зазнала енергетика одразу дев’яти областей України

2026-11-12 16:13

У четвер у дев’яти областях України зафіксовано нові відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго.

Протягом останньої доби ворог здійснював численні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Через наслідки ворожих ударів на ранок є часткові знеструмлення споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях", – йдеться у повідомленні.

А Міненерго повідомляє, що на Полтавщині внаслідок російської атаки поранення отримали четверо енергетиків. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Незважаючи на небезпеку, енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

В Укренерго нагадали, що сьогодні через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби діють обмеження: для промисловості – графіки обмеження потужності, ⁠для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).