ВІЙНА В Україні Українська енергосистема знову під ударом: зафіксовано знеструмлення у дванадцяти областях

2026-11-13 12:36

Протягом останньої доби ворог продовжував атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури.

Через наслідки ворожих ударів є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

•⁠ ⁠для промисловості — графіки обмеження потужності;

•⁠ ⁠для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.