ВІЙНА В Україні Десять енергооб’єктів пошкоджено за тиждень: чому на Київщині тривають відключення світла

2026-11-16 10:29

Лише за останній тиждень рашисти пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині.

Енергетики чотири доби повертали світло понад 203 тисячам родин.

Щодня над відновленням працюють більш ніж дві сотні ремонтних бригад.

Але пошкоджені не лише місцеві мережі. Ворог атакує і високовольтні мережі «Укренерго», якими електроенергія надходить до області.

Через це «Укренерго» доводиться застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення.

Є й інша проблема. Коли світло повертається, усі намагаються одночасно ввімкнути бойлери, обігрівачі та іншу техніку.

Мережі перевантажуються, виникають нові аварії. Зараз таких випадків сотні щодня.

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ВІЙНА В Україні

Ворог продовжує атакувати українську енергетику - зафіксовано знеструмлення у шести областях 2026-11-16 14:38
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Десять енергооб’єктів пошкоджено за тиждень: чому на Київщині тривають відключення світла 2026-11-16 10:29