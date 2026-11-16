ВІЙНА В Україні Київська область: графік погодинних відключень електроенергії на 16 листопада

2026-11-16 08:23

В Україні сьогодні знову  вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.

• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг) .

Також, в залежності від ситуації, можливі екстрені відключення. У такому разі планові графікі не діють. Ймовірний час відновлення енергопостачання можна дізнатись у операторів вашого району.

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, не перевантажуйте мережу одночасним вмиканням кількох потужних електроприладів.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Десять енергооб’єктів пошкоджено за тиждень: чому на Київщині тривають відключення світла

2026-11-16 10:29

Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 16 листопада

2026-11-16 09:32

Українська енергосистема знову під ударом: зафіксовано знеструмлення у дванадцяти областях

2026-11-13 12:36

Дніпро та Дніпропетровська область: новий графік відключень світла на 13 листопада

2026-11-13 10:28

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Ворог продовжує атакувати українську енергетику - зафіксовано знеструмлення у шести областях

2026-11-16 14:38

Вперше з травня відновила роботу міжнародна робоча група з повернення українців

2026-11-16 12:37

На 2027 рік заплановані зміни у програму «єОселя» — ймовірні нові умови, ставки, знижки

2026-11-16 11:33

Десять енергооб’єктів пошкоджено за тиждень: чому на Київщині тривають відключення світла

2026-11-16 10:29
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Ворог продовжує атакувати українську енергетику - зафіксовано знеструмлення у шести областях 2026-11-16 14:38
Вперше з травня відновила роботу міжнародна робоча група з повернення українців 2026-11-16 12:37
На 2027 рік заплановані зміни у програму «єОселя» — ймовірні нові умови, ставки, знижки 2026-11-16 11:33
Десять енергооб’єктів пошкоджено за тиждень: чому на Київщині тривають відключення світла 2026-11-16 10:29