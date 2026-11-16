ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 16 листопада

2026-11-16 09:32

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Наразі багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

1.1: 10:00 – 15:00, 23:30 – 24:00;

1.2: 02:30 – 07:30, 19:00 – 24:00;

2.1: 11:30 – 16:30;

2.2: 19:00 – 24:00;

3.1: 05:30 – 10:30, 20:30 – 24:00;

3.2: 05:30 – 10:30, 16:00 – 21:00;

4.1: 14:30 – 19:30;

4.2: 02:30 – 07:30, 14:30 – 19:30;

5.1: 11:30 – 16:30;

5.2: 00:00 – 03:00, 07:00 – 12:00, 20:30 – 24:00;

6.1: 10:00 – 15:00, 23:30 – 24:00;

6.2: 00:00 – 03:00, 07:00 – 12:00, 16:00 – 21:00.