ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 17 листопада

2026-11-17 09:33

Сьогодні ситуація в регіоні украй складна, задіяно одразу до чотирьох черг погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Наразі багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися! Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

▪️ Черга 1.1

з 00:00 до 01:30

з 05:30 до 10:30

з 14:30 до 19:30

з 23:30 до 24:00

▪️ Черга 1.2

з 00:00 до 01:30

з 10:00 до 15:00

з 19:00 до 24:00

▪️ Черга 2.1

з 05:30 до 10:30

з 14:30 до 19:30

▪️ Черга 2.2

з 18:00 до 22:30

▪️ Черга 3.1

з 01:00 до 06:00

з 13:30 до 18:30

з 23:30 до 24:00

▪️ Черга 3.2

з 01:00 до 06:00

з 10:00 до 15:00

з 19:00 до 24:00

▪️ Черга 4.1

з 05:30 до 10:30

з 14:30 до 19:30

з 23:30 до 24:00

▪️ Черга 4.2

з 05:30 до 10:30

з 14:30 до 19:30

з 23:30 до 24:00

▪️ Черга 5.1

з 00:00 до 01:30

з 05:30 до 10:30

з 14:30 до 19:30

з 23:30 до 24:00

▪️ Черга 5.2

з 01:00 до 06:00

з 10:00 до 15:00

з 19:00 до 24:00

▪️ Черга 6.1

з 00:00 до 01:30

з 10:00 до 15:00

з 19:00 до 24:00

▪️ Черга 6.2

з 01:00 до 06:00

з 10:00 до 15:00

з 19:00 до 24:00