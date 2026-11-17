Сьогодні ситуація в регіоні украй складна, задіяно одразу до чотирьох черг погодинних відключень.
Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.
Наразі багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися! Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
▪️ Черга 1.1
з 00:00 до 01:30
з 05:30 до 10:30
з 14:30 до 19:30
з 23:30 до 24:00
▪️ Черга 1.2
з 00:00 до 01:30
з 10:00 до 15:00
з 19:00 до 24:00
▪️ Черга 2.1
з 05:30 до 10:30
з 14:30 до 19:30
▪️ Черга 2.2
з 18:00 до 22:30
▪️ Черга 3.1
з 01:00 до 06:00
з 13:30 до 18:30
з 23:30 до 24:00
▪️ Черга 3.2
з 01:00 до 06:00
з 10:00 до 15:00
з 19:00 до 24:00
▪️ Черга 4.1
з 05:30 до 10:30
з 14:30 до 19:30
з 23:30 до 24:00
▪️ Черга 4.2
з 05:30 до 10:30
з 14:30 до 19:30
з 23:30 до 24:00
▪️ Черга 5.1
з 00:00 до 01:30
з 05:30 до 10:30
з 14:30 до 19:30
з 23:30 до 24:00
▪️ Черга 5.2
з 01:00 до 06:00
з 10:00 до 15:00
з 19:00 до 24:00
▪️ Черга 6.1
з 00:00 до 01:30
з 10:00 до 15:00
з 19:00 до 24:00
▪️ Черга 6.2
з 01:00 до 06:00
з 10:00 до 15:00
з 19:00 до 24:00