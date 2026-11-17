«Укренерго» повідомило про масштабні знеструмлення після російських ударів по енергетиці.
Особливо складна ситуація в Дніпрі.
Після атаки на енергооб’єкти області Дніпро повністю знеструмлений.
Електрики також немає в частини мешканців Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів.
Енергетики вже відновлюють живлення. Просто зараз першими повертають електроенергію системам водо- і теплопостачання та соціальним об’єктам.
Повторні атаки росіян можуть загальмувати роботу. Але бригади вже на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло.