ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки відключень світла на 18 листопада

2026-11-18 09:29

Сьогодні ситуація в регіоні украй складна, задіяно одразу до чотирьох черг погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Наразі багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися! Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

1.1: 00:00 – 04:30, 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00

1.2: 00:00 – 04:30, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

2.1: 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30

2.2: 00:00 – 00:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30

3.1: 04:00 – 09:00, 18:00 – 23:00

3.2: 04:00 – 09:00, 13:30 – 18:30

4.1: 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30

4.2: 00:00 – 00:30, 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30, 23:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30

5.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:30 – 24:00

6.1: 00:00 – 04:30, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

6.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00