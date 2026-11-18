Сьогодні ситуація в регіоні украй складна, задіяно одразу до чотирьох черг погодинних відключень.
Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.
Наразі багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися! Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
1.1: 00:00 – 04:30, 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00
1.2: 00:00 – 04:30, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
2.1: 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
2.2: 00:00 – 00:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
3.1: 04:00 – 09:00, 18:00 – 23:00
3.2: 04:00 – 09:00, 13:30 – 18:30
4.1: 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
4.2: 00:00 – 00:30, 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30, 23:30 – 24:00
5.1: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30
5.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:30 – 24:00
6.1: 00:00 – 04:30, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
6.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00