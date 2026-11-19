В Україні сьогодні знову вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:
• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.
• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг) .
Також, в залежності від ситуації, можливі екстрені відключення. У такому разі планові графікі не діють. Ймовірний час відновлення енергопостачання можна дізнатись у операторів вашого району.
Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, не перевантажуйте мережу одночасним вмиканням кількох потужних електроприладів.
Графік:
Підгрупа 1.1 [7г]
06:00–09:30
20:30–24:00
Підгрупа 1.2 [5г 30хв]
10:30–14:30
20:30–22:00
Підгрупа 2.1 [6г 30хв]
10:30–14:30
21:30–24:00
Підгрупа 2.2 [6г 30хв]
10:30–14:30
21:30–24:00
Підгрупа 3.1 [3г 30хв]
14:00–17:30
Підгрупа 3.2 [4г 30хв]
14:00–18:30
Підгрупа 4.1 [7г]
06:00–08:30
14:00–18:30
Підгрупа 4.2 [6г]
06:00–08:30
14:00–17:30
Підгрупа 5.1 [7г]
08:00–11:00
17:00–21:00
Підгрупа 5.2 [7г]
08:00–11:00
17:00–21:00
Підгрупа 6.1 [6г]
09:00–11:00
18:00–22:00
Підгрупа 6.2 [4г]
18:00–22:00