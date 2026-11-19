ВІЙНА В Україні Київщина: графіки погодинних відключень електроенергії для всіх груп на 19 листопада

2026-11-19 08:21

В Україні сьогодні знову вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.

• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг) .

Також, в залежності від ситуації, можливі екстрені відключення. У такому разі планові графікі не діють. Ймовірний час відновлення енергопостачання можна дізнатись у операторів вашого району.

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, не перевантажуйте мережу одночасним вмиканням кількох потужних електроприладів.

Графік:

Підгрупа 1.1 [7г]

06:00–09:30

20:30–24:00

Підгрупа 1.2 [5г 30хв]

10:30–14:30

20:30–22:00

Підгрупа 2.1 [6г 30хв]

10:30–14:30

21:30–24:00

Підгрупа 2.2 [6г 30хв]

10:30–14:30

21:30–24:00

Підгрупа 3.1 [3г 30хв]

14:00–17:30

Підгрупа 3.2 [4г 30хв]

14:00–18:30

Підгрупа 4.1 [7г]

06:00–08:30

14:00–18:30

Підгрупа 4.2 [6г]

06:00–08:30

14:00–17:30

Підгрупа 5.1 [7г]

08:00–11:00

17:00–21:00

Підгрупа 5.2 [7г]

08:00–11:00

17:00–21:00

Підгрупа 6.1 [6г]

09:00–11:00

18:00–22:00

Підгрупа 6.2 [4г]

18:00–22:00